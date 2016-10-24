Как писать резюме или CV на английском: образец с переводом и инструкция с примерами.

Как составить резюме или CV на английском: образец с переводом и инструкция с примерами.

Итак, в вашей жизни настал момент, когда вы решили получить работу своей мечты? Тогда первым шагом к осуществлению задуманного станет правильно составленное резюме. Это первая информация о вас для работодателя, поэтому крайне важно оставить хорошее впечатление. Умение составлять резюме или CV на английском – это выгодное преимущество кандидата. Ведь сейчас в стране множество зарубежных компаний, которые оценят ваше резюме на двух языках. Кроме того, это возможность получить работу не только в России, но и за рубежом. После составления резюме не забудьте правильно написать сопроводительное письмо на английском.

Как правильно писать резюме на английском.

Учитывая важность документа, отнеситесь внимательно к его составлению и соблюдайте основные правила написания резюме. В первую очередь, помните, что резюме, которое составлено грамотно, занимает ОДНУ страницу. Если вы превысите этот объем, ваш второй лист может ожидать печальная участь. Он может потеряться, не отправиться по факсу или присоединиться к чужому документу. Поэтому, если количество информации, которую вы хотите донести до работодателя, все же превышает объем одной страницы, указывайте на каждой странице свои личные и контактные данные. Это точно поможет вам избежать любой путаницы.

Отнеситесь к написанию резюме максимально ответственно. Пишите деловым языком, избегая любой фамильярности или шуток. Будьте кратки, но конкретны. Не нужно заваливать работодателя морем информации. Пишите исключительно по сути, приводите точные цифры, избегайте общих фраз. Помните, чем лучше будет ваше резюме, тем больше шансов получить желаемую работу.

Структура резюме на английском.

Ключевые пункты, из которых состоит резюме:

личные данные – Personal Information;

цель – Job Objective;

образование – Education;

опыт работы – Experience;

навыки – Skills;

дополнительные сведения, увлечения – Extracurricular Activities;

рекомендации – References.

Обращайте внимание не только на полное раскрытие каждого пункта, но и правильное оформление документа.

Личные данные (Personal Information)

Для многих работодателей важно, чтобы на резюме была фотография соискателя, чтобы видеть человека «в лицо» и представлять, о ком идет речь. Размещайте фотографию в правом верхнем углу. Не забывайте — это деловой документ, а значит, фотография должна быть качественной, сделанной на нейтральном фоне, а стиль одежды должен быть деловым. Слева от фотографии напишите о себе. Данный раздел содержит следующие пункты:

Name Фамилию и имя пишите латинскими буквами. При наличии загранпаспорта, выписывайте данные из него, чтобы избежать малейших ошибок Address Адрес проживания указывайте, начиная с номера дома, далее название улицы, номер квартиры, населенный пункт, почтовый индекс, страна. Например: 137 Nekrasova Street, apr.42, Saratov, 410000, Russia Phone number Номер телефона нужно обязательно писать в международном формате, начиная с кода страны. (+7 Россия) Marital status Семейное положение: замужем/женат (married), не замужем/не женат (single), в разводе (divorced). Date of birth Дата рождения указывается в следующем формате: 12th, October, 1986 Email Электронную почту указывайте нейтральную, содержащую ваши личные данные. Избегайте любых уменьшительно-ласкательных слов. Также обратите внимание на выбор почтового сервиса, gmail, являясь международным, лучше всего подходит для резюме на английском языке. Например: petrov_anton@gmail.com

При желании можете добавить пункт «Национальность» (Nationality), а помимо электронной почты указать дополнительные средства связи. Например, Skype или социальные сети.

Цель (Job Objective)

Здесь нужно указать, какая позиция является для вас желаемой. Также обоснуйте, по какой причине следует отдать предпочтение именно вам, какими личными качествами, способствующими успешной реализации себя на данной должности, вы обладаете. Ведь вы понимаете, что это работа вашей мечты, а значит конкурентов у вас много. Постарайтесь сразу выделиться среди них. Почему именно вы? Здесь нужно указывать не то, кем вы станете когда-то в будущем, а то, кто вы в данный момент.

Примеры фраз:

To use my professional skills to help achieve company’s aims as a sales manager – использовать свои профессиональные навыки, чтобы помочь компании в достижении поставленных целей в качестве менеджера по продажам.

– использовать свои профессиональные навыки, чтобы помочь компании в достижении поставленных целей в качестве менеджера по продажам. To get a position in the field of clients support that will allow me to use my communicative skills and advanced English – Занять позицию в сфере клиентской поддержки, что даст мне возможность применить свои коммуникативные навыки и продвинутое знание английского.

– Занять позицию в сфере клиентской поддержки, что даст мне возможность применить свои коммуникативные навыки и продвинутое знание английского. I would like to get a position of English teacher to use my professional skills and knowledge of English — Я бы хотел получить позицию учителя английского, чтобы использовать мои профессиональные навыки и знание языка.

Образование (Education)

Здесь напишите, какое у вас образование с указанием даты учебы. Если у вас больше одного образования, напишите каждое в обратной хронологии – от последнего места учебы до первого. Пишите название своего учебного заведения полностью, указывайте факультет, специальность, а также свой образовательно-квалификационный уровень. Оформлять данный раздел можно по-разному, главное соблюдать перечисленные требования.

Примеры:

Pyatigorsk State Linguistic University, Psychology Department, Master’s Degree in Psychoanalysis (2003-2008) – Пятигорский государственный лингвистический университет, факультет психологии, степень магистра по психоанализу (2003-2008 гг).

– Пятигорский государственный лингвистический университет, факультет психологии, степень магистра по психоанализу (2003-2008 гг). Pyatigorsk State Linguistic University, Department of Roman Languages, Bachelor’s Degree in Lingustics (2003-2008) – Пятигорский государственный лингвистический университет, факультет романских языков, степень бакалавра по направлению «Языкознание» (2003-2008 гг).

– Пятигорский государственный лингвистический университет, факультет романских языков, степень бакалавра по направлению «Языкознание» (2003-2008 гг). Pyatigorsk State Linguistic University, Psychology Department, PhD in Psychoanalysis (2003-2008) – Пятигорский государственный лингвистический университет, факультет психологии, доктор наук по психоанализу (2003-2008 гг).

Квалификации (Qualifications)

Этот раздел предназначен для указания всех профессиональных курсов, мастер-классов, семинаров или конференций, которые вы посетили с целью повышения своей квалификации.

Например:

Certificate in Accounting (2008) – сертификат бухгалтера (если вы получали образование не в ВУЗе);

Marketing Specialist Courses in Moscow Economic Colledge (2012-2014) – курсы специалистов по маректингу, Московский колледж экономики (2012-2014 гг).

Наличие таких дополнительных сертификатов является вашим преимуществом перед другими кандидатами, используйте его.

Опыт работы (Work Experience)

Ваша задача здесь максимально полно раскрыть свой профессиональный опыт. Приведите все места трудовой деятельности в обратной хронологии, которые относятся к сфере желаемой должности. Если вы нацелены на получение места менеджера по продажам, сейчас, но какое-то время назад работали поваром в кафе, это не имеет никакого отношения к продажам, а значит, указывать такой опыт не стоит. Опишите профессиональные обязанности, которые вы выполняли на предыдущей работе. Пишите название компании и вашей позиции полностью, отмечайте город и страну.

Что делать, если у вас нет официального опыта работы, отмеченного в трудовой книжке ? В этом случае указывайте любой ваш опыт работы. Например, производственная практика, стажировка, фриланс, подработка и т.д. Здесь также нужно упомянуть достижения, если они имеются. Приводите только конкретные факты с указанием точных цифр и процентов. При этом не забывайте, что информацию могут в любой момент проверить.

Примеры фраз, которые можно использовать:

— preparing business plans –подготовка бизнес-планов;

— analyzing data sets from all departments – анализ данных со всех отделов;

— preparing financial forecasts – подготовка финансовых прогнозов.

При указании своих обязанностей используйте герундий (prepare + ING) (как написано в примерах выше), а при описании достижений – Past Simple.

Например:

raised sales on 8% — поднял продажи на 8%;

— поднял продажи на 8%; attracted 57 new clients – привлек 57 новых клиентов.

Личные качества (Personal Qualities)

Здесь вы должны указать свои личные качества. Но будьте осторожны, не нужно себя перехваливать или, наоборот, умалчивать о своих достоинствах. Как же найти золотую середину? Просто представьте себя на месте работодателя, подумайте, как бы он отреагировал на то или иное качество. Также не забывайте, что указанные качества должны подходить под вакансию. Например, отличные коммуникативные навыки – плюс для менеджера по продажам, а вот бухгалтер должен быть внимательным, усидчивыми терпеливым.

Навыки ( Skills)

В данный раздел входит 4 пункта, каждый из которых изучается работодателем крайне внимательно:

Language Skills – укажите все языки, которые вы уже знаете или еще изучаете, включая свой родной. Не забудьте написать, каков ваш уровень владения. Для этого можно использовать обычную градацию:

— Beginner;

— Elementary;

— Pre-Intermediate;

— Intermediate;

— Upper-Intermediate;

— Advanced;

— Proficiency.

Также вы можете применить такие определения, как:

— Native — родной;

— Fluent — свободное владение;

— Good reading and translating ability — читаю, перевожу со словарем;

— Basic knowledge — базовые знания.

Computer literacy — компьютерная грамотность. Укажите все программы, которыми вы хорошо владеете. Driving license — наличие или отсутствие водительских прав. Hobbies — увлечения. В этом вопросе будьте осторожны. Не нужно перечислять десяток увлечений, укажите не более трех основных. Можно написать о достижениях, если они имеются. Награды (Awards)

Добавляйте этот пункт в свое резюме лишь в том случае, если есть о чем писать. Оставить пустое поле – не лучшая идея. При наличии достижений, указывайте их в обратной хронологии.

Научная деятельность (Research experience)

Данный пункт также не относится к обязательным. Добавляйте его в резюме только, если вы вели какие-то научные работы.

Публикации (Publications)

Очередной необязательный раздел. Если имеются публикации, напишите их в обратной хронологии, с упоминанием издания и даты публикации.

Членство в организациях (Memberships)

Это пункт также включается только при необходимости. Если вы входите в какую-нибудь организацию, просто напишите ее название.

Например:

Russian Teachers Association (Ассоциация российских учителей).

Рекомендации (References)

Здесь указываются данные для контакта с людьми, которые могут предоставить вам рекомендацию. Просто пишите фамилию и имя человека, название организации и контакт для связи.

Например:

Sergey Petrov, Company Name, +7XXX-XXX-XX-XX, sergey-petrov@gmail.ru

Если вы не хотите сразу же давать данные людей для рекомендаций, просто напишите available upon request (предоставляется по запросу).

Резюмируя вышесказанное, мы бы хотели дать вам еще 6 советов по грамотному составлению резюме на английском:

Оформляйте резюме правильно . От этого зависит половина успеха. Выбирайте стандартный шрифт Times New Roman, Arial или Calibri. Следите, чтобы размер букв совпадал во всем документе. Отдайте предпочтению стандартному форматированию. Достаточно выделить заголовки, все остальные смены шрифта будут неуместны, так как снижают читабельность документа. Указывайте ссылки на свои социальные сети. При необходимости, отредактируйте свои странички, чтобы они не испортили впечатление о вашем деловом имидже. Внимательно просмотрите резюме не менее 3 раз с интервалом. Можете даже попросить кого-то другого прочитать его. Любая опечатка или пропущенная запятая могут испортить впечатление от вашего резюме, каким бы хорошим оно не было. Учитывайте требования работодателя. Иногда работодатели при описании вакансии указывают конкретные требования, например, приложение определенной фотографии или выполненного теста. Выполнение таких требований продемонстрирует вашу внимательность и серьезное отношение к делу, а значит, увеличит шансы на получение позиции. Указывайте правильные цели. Если вы отправляете свое резюме в несколько компаний, составьте отдельный документ для каждой. Ведь каждый работодатель хочет видеть определенного сотрудника и ваша задача – показать, что вы соответствуете всем критериям. Прикрепите сопроводительное письмо. Этот документ не является обязательным для отечественных компаний, в отличие от зарубежных. Но и для российских фирм это станет дополнительным плюсом для вас, как соискателя. В сопроводительном письме следует в деловом стиле кратко описать личные качества и преимущества, благодаря которым именно вы лучше всего подходите на данную должность. Пример сопроводительного письма на английском вы можете посмотреть в нашей статье.

Такие простые советы помогут вам написать эффектное резюме на английском, которое обязательно привлечет внимание работодателя к вам. Ниже приведен пример резюме на английском языке, возьмите его за образец и обязательно расскажите, получилось ли у вас достичь поставленной цели.

Пример резюме на английском языке.

Удачи на собеседовании!

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